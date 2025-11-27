Обещал, что ВЛК признает непригодным: харьковчанина задержали – прокуратура

В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, обещал знакомому «порешать» с мобилизацией и помочь с выездом за границу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе харьковчанин заверил «клиента», что во время прохождения военно-врачебной комиссии договорится, чтобы его признали непригодным к военной службе.

Отмечается, что за услугу фигурант попросил 10 тысяч долларов, но впоследствии повысил цену до 14 тысяч.

«В сентябре во время личной встречи подозреваемый повторно сообщил алгоритм своих действий и уточнил, что после получения средств передаст их лицу, имеющему отношение к ТЦК», – рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавляют: мужчина обещал, что в назначенную дату и время приедет в ТЦК, заведет «клиента» к врачам, которые после осмотра дадут заключение о его непригодности и внесут соответствующие данные в военный билет и «Резерв+».

Фигуранта задержали 25 ноября в Харькове, когда он получал деньги. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину докажут, мужчине грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что правоохранители в Харькове вручили подозрение чиновнице ТЦК. Пресс-секретарь облуправления СБУ Владислав Абдула сообщил, что 48-летняя оператор незаконно вносила изменения в реестр «Оберег». В частности, безосновательно удаляла отметки о розыске лиц, нарушивших правила военного учета, используя свой электронный ключ доступа. Из-за действий фигурантки 29 мужчин призывного возраста незаконно избежали мобилизации, отметили правоохранители.