21 правонарушение деятельности ВВК зафиксировали на Харьковщине с начала года
В течение года в регионе зарегистрировали 14 уголовных дел по 21 правонарушению в сфере деятельности военно-врачебных комиссий. Из них 4 были направлены в суд, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает ХОВА.
«Выявленные правонарушения касаются медработников здравоохранительных учреждений и служащих Территориальных центров комплектования, военно-врачебных комиссий и медико-социальной экспертизы. В основном правонарушения, которые мы фиксируем, подпадают под действие статьи 369-2 (злоупотребление влиянием), 366 (служебный подлог), 358 (подлог документов) УК Украины», – рассказал Сергей Болвинов.
«В настоящее время в Харьковской области работает 42 постоянно действующих военно-врачебных комиссии. Вся деятельность медработников, задействованных в проведении ВЛК, цифровизируется и четко фиксируется. Соответственно, каждый руководитель медучреждения региона несет персональную ответственность за нарушение установленных правил и норм действующего законодательства нашего государства», – сказала заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.
Какие-либо нарушения в системе работы военно-врачебных комиссий будут выявляться и передаваться в правоохранительные органы, отметил заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВЛК, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, Сергей Болвинов, уголовное дело, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение года в регионе зарегистрировали 14 уголовных дел по 21 правонарушению в сфере деятельности военно-врачебных комиссий. Из них 4 были направлены в суд, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает ХОВА. ".