21 правопорушення діяльності ВЛК зафіксували на Харківщині від початку року

Впродовж року в регіоні зареєстрували 14 кримінальних справ щодо 21 правопорушення у сфері діяльності військово-лікарських комісій. З них 4 – було скеровано до суду, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає ХОВА.

«Виявлені правопорушення стосуються медпрацівників закладів охорони здоров’я і службовців Територіальних центрів комплектування, військово-лікарських комісій та медико-соціальної експертизи. Здебільшого правопорушення, які ми фіксуємо, підпадають під дію статті 369-2 (зловживання впливом), 366 (службове підроблення), 358 (підроблення документів) КК України», – розповів Сергій Болвінов.

«Наразі у Харківській області працює 42 постійно діючі військово-лікарські комісії. Уся діяльність медпрацівників, які задіяні до проведення ВЛК, цифровізується та чітко фіксується. Відповідно, кожен керівник медзакладу регіону несе персональну відповідальність за порушення встановлених правил та норм чинного законодавства нашої держави», – сказала заступник начальника ХОВА Олена Логвинова.

Будь-які порушення в системі роботи військово-лікарських комісій будуть виявлятися та передаватися до правоохоронних органів, зауважив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.