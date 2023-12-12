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3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини: що говорив у суді

Суспільство 14:53   12.12.2023
Вікторія Яковенко
3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини: що говорив у суді

На Харківщині засудили 44-річного мешканця села Олександрівка Близнюківської громади, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.

За даними Харківської обласної прокуратури, в серпні торік чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

«У подальшому чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Однак, будучи попередженим про відповідальність за ухилення від призову і не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився», – зазначили правоохоронці.

У суді чоловік повністю визнав вину та пояснив, що попри те, що його визнали придатним, він вважає, що йому «не вистачить здоров’я» для проходження служби в ЗСУ.

Фігуранта визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини: що говорив у суді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині засудили 44-річного мешканця села Олександрівка Близнюківської громади, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.".