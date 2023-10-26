Двох жителів Харківщини, які «проігнорували» військкомат, відправили у тюрму
Три роки за ґратами проведуть двоє жителів Харківщини, які пройшли ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явилися.
Зокрема, мешканець селища Близнюки у березні пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У квітні чоловік отримав повістку для прибуття до військкомату, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Однак, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився.
В прокуратурі додали, що під час судового розгляду фігурант визнав свою вину. Він пояснив, що ухилявся від мобілізації через недоброзичливе, на його думку, ставлення з боку співробітників РТЦК та СП.
Другий ухилянт – житель Краснограда. Він пройшов ВЛК та в травні отримав повістку. Однак теж до ТЦК не прийшов.
У суді він свою вину визнав та зазначив, що «не має бажання служити в ЗСУ».
Чоловіків 34 та 38 років визнали винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВВК, военкомат, повестка, прокуратура, суд, тцк, тюрьма, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три роки за ґратами проведуть двоє жителів Харківщини, які пройшли ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явилися.".