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Двох жителів Харківщини, які «проігнорували» військкомат, відправили у тюрму

Суспільство 13:41   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Двох жителів Харківщини, які «проігнорували» військкомат, відправили у тюрму

Три роки за ґратами проведуть двоє жителів Харківщини, які пройшли ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явилися.

Зокрема, мешканець селища Близнюки у березні пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У квітні чоловік отримав повістку для прибуття до військкомату, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився.

В прокуратурі додали, що під час судового розгляду фігурант визнав свою вину. Він пояснив, що ухилявся від мобілізації через недоброзичливе, на його думку, ставлення з боку співробітників РТЦК та СП.

Другий ухилянт – житель Краснограда. Він пройшов ВЛК та в травні отримав повістку. Однак теж до ТЦК не прийшов.

У суді він свою вину визнав та зазначив, що «не має бажання служити в ЗСУ».

Чоловіків 34 та 38 років визнали винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три роки за ґратами проведуть двоє жителів Харківщини, які пройшли ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явилися.".