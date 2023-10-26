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Двух жителей Харьковщины, проигнорировавших военкомат, отправили в тюрьму

Общество 13:41   26.10.2023
Виктория Яковенко
Двух жителей Харьковщины, проигнорировавших военкомат, отправили в тюрьму Фото: id-legalgroup.com

Три года за решеткой проведут двое жителей Харьковщины, которые прошли ВВК, однако по вызову в военкомат не явились.

В частности, житель поселка Близнюки в марте прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В апреле мужчина получил повестку для прибытия в военкомат, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако мужчина решил не исполнять свой долг и по повестке не явился.

В прокуратуре добавили, что в суде фигурант признал свою вину. Он объяснил, что уклонялся от мобилизации из-за недоброжелательного, по его мнению, отношения со стороны сотрудников РТЦК и СП.

Второй уклонист — житель Краснограда. Он прошел ВВК и в мае получил повестку. Однако тоже в ТЦК не пришел.

В суде он свою вину признал и отметил, что «не желает служить в ВСУ».

Мужчин 34 и 38 лет признали виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведут двое жителей Харьковщины, которые прошли ВВК, однако по вызову в военкомат не явились.".