Двух жителей Харьковщины, проигнорировавших военкомат, отправили в тюрьму

Три года за решеткой проведут двое жителей Харьковщины, которые прошли ВВК, однако по вызову в военкомат не явились.

В частности, житель поселка Близнюки в марте прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В апреле мужчина получил повестку для прибытия в военкомат, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако мужчина решил не исполнять свой долг и по повестке не явился.

В прокуратуре добавили, что в суде фигурант признал свою вину. Он объяснил, что уклонялся от мобилизации из-за недоброжелательного, по его мнению, отношения со стороны сотрудников РТЦК и СП.

Второй уклонист — житель Краснограда. Он прошел ВВК и в мае получил повестку. Однако тоже в ТЦК не пришел.

В суде он свою вину признал и отметил, что «не желает служить в ВСУ».

Мужчин 34 и 38 лет признали виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).