На 3 года посадили жителя Балаклеи, который прятался от военкомата на даче

Осудили 44-летнего жителя Балаклеи на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, военно-врачебная комиссия признала фигуранта пригодным к прохождению службы в ВСУ. В феврале мужчина получил повестку, однако в военкомат не пошел, а решил прятаться у знакомого на даче.

В прокуратуре напомнили, что по ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части в сроки, указанные в полученных документах.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что «не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека».

Уклониста отправили за решетку на 3 года.