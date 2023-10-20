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На 3 года посадили жителя Балаклеи, который прятался от военкомата на даче

Общество 11:45   20.10.2023
Виктория Яковенко
На 3 года посадили жителя Балаклеи, который прятался от военкомата на даче Фото: id-legalgroup.com

Осудили 44-летнего жителя Балаклеи на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, военно-врачебная комиссия признала фигуранта пригодным к прохождению службы в ВСУ. В феврале мужчина получил повестку, однако в военкомат не пошел, а решил прятаться у знакомого на даче.

В прокуратуре напомнили, что по ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части в сроки, указанные в полученных документах.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что «не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека».
Уклониста отправили за решетку на 3 года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осудили 44-летнего жителя Балаклеи на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.".