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Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины

Общество 11:42   10.10.2023
Виктория Яковенко
Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины Фото: id-legalgroup.com

Три года за решеткой проведет 41-летний житель поселка Андреевка Изюмского района на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не появился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

Позже он получил повестку для прибытия в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти. Затем житель получил вторую повестку, но снова не явился.

«В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину», — отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведет 41-летний житель поселка Андреевка Изюмского района на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не появился.".