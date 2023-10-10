Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины
Фото: id-legalgroup.com
Три года за решеткой проведет 41-летний житель поселка Андреевка Изюмского района на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не появился.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.
Позже он получил повестку для прибытия в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти. Затем житель получил вторую повестку, но снова не явился.
«В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину», — отметили в прокуратуре.
Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведет 41-летний житель поселка Андреевка Изюмского района на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не появился.".