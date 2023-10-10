Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины

Три года за решеткой проведет 41-летний житель поселка Андреевка Изюмского района на Харьковщине, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не появился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

Позже он получил повестку для прибытия в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти. Затем житель получил вторую повестку, но снова не явился.

«В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину», — отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.