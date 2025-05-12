Житель Харьковщины получил три года тюрьмы за «игнор» повестки
Фото: id-legalgroup.com
Житель села Николаевка не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.
«Прокуроры доказали, что мужчина, будучи годным к прохождению военной службы, решил не выполнять свою конституционную обязанность. Получив в июне 2023 повестку для направления в воинскую часть, фигурант по ней не явился. При этом законных оснований для отсрочки у него не было и фактически уклонился от призыва», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В суде фигурант свою вину не признал и отказался давать показания, добавили в прокуратуре.
Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: повестка, приговор, тцк, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель села Николаевка не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.".