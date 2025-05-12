Житель Харьковщины получил три года тюрьмы за «игнор» повестки

Житель села Николаевка не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.

«Прокуроры доказали, что мужчина, будучи годным к прохождению военной службы, решил не выполнять свою конституционную обязанность. Получив в июне 2023 повестку для направления в воинскую часть, фигурант по ней не явился. При этом законных оснований для отсрочки у него не было и фактически уклонился от призыва», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В суде фигурант свою вину не признал и отказался давать показания, добавили в прокуратуре.

Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).