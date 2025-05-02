Чудо-повестки, «спасавшие» от мобилизации, продавали уклонистам в Харькове
54-летний харьковчанин зарабатывал на повестках, «спасающих» от мобилизации, до $6 тысяч, сообщает Нацполиция.
Мужчина через знакомых подыскивал потенциальных уклонистов, и предлагал им «чудодейственные» повестки. Делец отправлял клиентам повестки на отправку с приказом явиться в районный ТЦК. Эти документы содержали подписи и гербовую печать территориального центра комплектования.
Если военнообязанного с такой повесткой останавливали ТЦК на улице, то у них не было законных оснований выписывать ему еще одну в течение месяца. После окончания «срока действия» повестки делец отправлял клиенту еще один, с новой датой, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также за $6 тысяч из-за пособий он оформлял «клиентам» фиктивные справки о заболеваниях, позволяющих получить отсрочку от мобилизации в ВСУ, чтобы потом удрать за границу.
В настоящее время устанавливают полный круг «клиентов», а также лиц, причастных к сделке, в том числе среди сотрудников ТЦК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мобилизация, Нацполиция, повестка, Харьков, Харьковская областная прокуратура, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "54-летний харьковчанин зарабатывал на повестках, «спасающих» от мобилизации, до $6 тысяч, сообщает Нацполиция.".