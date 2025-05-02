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Чудо-повестки, «спасавшие» от мобилизации, продавали уклонистам в Харькове

Происшествия 17:51   02.05.2025
Оксана Якушко
Чудо-повестки, «спасавшие» от мобилизации, продавали уклонистам в Харькове

54-летний харьковчанин зарабатывал на повестках, «спасающих» от мобилизации, до $6 тысяч, сообщает Нацполиция.

Мужчина через знакомых подыскивал потенциальных уклонистов, и предлагал им «чудодейственные» повестки. Делец отправлял клиентам повестки на отправку с приказом явиться в районный ТЦК. Эти документы содержали подписи и гербовую печать территориального центра комплектования.

Если военнообязанного с такой повесткой останавливали ТЦК на улице, то у них не было законных оснований выписывать ему еще одну в течение месяца. После окончания «срока действия» повестки делец отправлял клиенту еще один, с новой датой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также за $6 тысяч из-за пособий он оформлял «клиентам» фиктивные справки о заболеваниях, позволяющих получить отсрочку от мобилизации в ВСУ, чтобы потом удрать за границу.

В настоящее время устанавливают полный круг «клиентов», а также лиц, причастных к сделке, в том числе среди сотрудников ТЦК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "54-летний харьковчанин зарабатывал на повестках, «спасающих» от мобилизации, до $6 тысяч, сообщает Нацполиция.".