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В Харькове задержали сотрудника ТЦК: в чем подозревают

Происшествия 19:45   09.11.2026
Татьяна Литвина
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В Харькове задержали сотрудника ТЦК: в чем подозревают

Копы считают, что 54-летний работник районного ТЦК и СП в Харькове обещал за деньги посодействовать в получении отсрочки от мобилизации. Военнослужащий задержан, ему грозит до 10 лет, проинформировали в облуправлении полиции.

По данным следствия, начальник одного из отделений ТЦК и СП, используя служебное положение, предлагал за взятку помогать снимать военнообязанных с розыска и оформлять медицинские документы для получения отсрочки от призыва на военную службу.

В полиции говорят, что в сентябре военнослужащий познакомился с военнообязанным, который хотел избежать мобилизации, и предложил ему помочь решить этот вопрос. Сначала он якобы попросил 300 долларов. После чего предложил пройти стационарное лечение, чтобы иметь «основания» для военно-врачебной комиссии дать отсрочку от призыва. За это он попросил 1500 долларов. 3 ноября чиновник получил вторую часть средств.

В тот же день правоохранители провели обыски дома у фигуранта, в его служебном кабинете и автомобилях. Изъяты планшет, ноутбук, копии медицинских документов, мобильный телефон, авто и деньги.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Суд отправил его в СИЗО с правом внесения залога.

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Напомним, Верховный суд подтвердил взыскание более 4 млн грн активов семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК — автомобили Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и BMW X6 2023 года. ВАКС признал оба автомобиля необоснованными.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы считают, что 54-летний работник районного ТЦК и СП в Харькове обещал за деньги посодействовать в получении отсрочки от мобилизации.".