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Харьковчанину грозит восемь лет за попытку фиктивного трудоустройства

Происшествия 17:18   05.11.2026
Татьяна Литвина
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Харьковчанину грозит восемь лет за попытку фиктивного трудоустройства

По версии следствия, харьковчанин обещал «решить вопрос» с мобилизацией за $12 000 — снять с розыска, оформить отсрочку и трудоустроить на предприятие с бронью.

Как рассказали в областной прокуратуре, мужчину задержали  начале августа этого года в Харькове при получении 12 тыс. долларов. За эту сумму он должен был организовать «клиенту» фиктивное трудоустройство на критически важное предприятие для получения бронирования без фактического выхода на работу.

Кроме того, обещал повлиять на служащих районного ТЦК и СП и комиссию при нем для снятия «клиента» с розыска и оформления отсрочки от призыва.

Дело передано в суд. Харьковчанину грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко развеял мифы о принудительной мобилизации женщин. Он отметил, что подобные темы любят активно обсуждать россияне. Однако об официальном призыве женщин в Украине речи не идет.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 17:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, харьковчанин обещал «решить вопрос» с мобилизацией за $12 000 — снять с розыска, оформить отсрочку и трудоустроить на предприятие с бронью.".