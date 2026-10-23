Бронирование от мобилизации: Кабмин финализировал изменения

Правительство финализировало изменения в системе бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Новые правила должны устранить злоупотребления и создать условия для ротации военных, которые воюют долгое время. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, защищающие страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой», — отметил глава Правительства.

Критерии критичности компании пересмотрят

Кабмин планирует отделить критичность компании от его экономических характеристик. До критических по-прежнему будут относиться сферы, реально работающие на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКУ и другие. Для них ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и будут проверяться на злоупотребления.

Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и оборонно-промышленному комплексе, больше не будет 100%. Однако если для бесперебойной работы нужно забронировать больше, предприятие сможет подать обращение с обоснованием в Координационный центр.

«Полное бронирование нечестно по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом», — сказал Корецкий.

В то же время в правительстве говорят, что изменения не должны ослабить работу предприятий, производящих вооружение или обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры.

Для 100% бронирования появятся новые условия

Механизм 100% бронирования предусматривает выполнение мобилизационного обязательства. По словам Сергея Корецкого, предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу.

В правительстве считают, что человек заранее должен знать, куда он идет и на какой срок. При этом за ним сохранятся рабочее место и заработная плата.

«Условия проработают Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом. Цель Правительства – утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Это даст уверенность тем, кто на фронте: ротация возможна и на их место придут другие. А идущим служить — что они идут на четко определенный срок. Конечная цель – чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятна система, где каждый знает свои права и обязанности», — подчеркнул премьер-министр.

Усиление ответственности за уклонение от службы

Еще одно изменение — ужесточение ответственности за уклонение от службы. Это поручено Минобороны, которое должно создать механизм, обеспечивающий одинаковые правила для всех.

Корецкий подчеркнул, что эти решения не означают усиления мобилизации уже завтра.

«Они нужны прежде всего, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления. В то же время мы как государство и общество должны быть готовы к любому развитию событий, в частности, к усилению мобилизации в России», – сказал он.

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Напомним, в Харькове задержали 53-летнего предпринимателя. Следствие считает, что он обещал знакомому организовать фиктивную учебу и помочь с отсрочкой от мобилизации за 7000 тысяч долларов.