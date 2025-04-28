Есть ли у айтишников в Харькове бронь от мобилизации (видео)

Осенью 2024 года исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал поднимала перед властью в Харькове вопрос о необходимости признать IT-отрасль критической. Чего удалось добиться, она рассказала МГ «Объектив».

В ноябре в интервью МГ «Объектив» Шаповал рассказывала: в Харьковской области забронирован от мобилизации только 1 % айтишников. При этом отрасль крайне важна для региона, так как существенно пополняет бюджет. Тогда Kharkiv IT Cluster добивался признания IT-компаний критически важными. Этого удалось добиться.

«По признанию критическими есть общие критерии. Они сейчас изменены. И они более, скажем так, отвечают потребностям отрасли. Они были изменены на уровне области как раз в начале года. Там, на самом деле, для большой части не айтишного бизнеса сделано очень многое для того, чтобы бизнес мог забронироваться. Мы подпадаем под критерии, но нам проще это делать через Министерство цифровой трансформации, потому что наши компании являются резидентами «Дія Сіті». И, соответственно, это критерий, который позволяет нам получать критичность и 50% максимум бронировать наших военнообязанных, составляющих у нас большинство. IT — это бизнес, в котором 70% — это военнообязанные мужчины», — сообщила Ольга Шаповал.