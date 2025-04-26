Сколько зарабатывают айтишники в Харькове и много ли их тут осталось (видео)

Айтишники, которые работали в городе до начала полномасштабного вторжения, сейчас разделились: порядка 35% остались жить дома, еще 35% выехали в различные регионы Украины и 30% — за границу.

Такие данные привела в комментарии МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

«Фактически в городе от 20 до 25 тысяч айтишников находится. Преимущественно это Харьков. Есть люди в Малоданиловской громаде, Высоком, Песочине, но это все равно, скажем так, харьковская агломерация. У всех наших компаний есть представительства за рубежом, но у всех наших компаний сохраняются представительства в Харькове. Это могут быть не офисы, не физически, но люди здесь работают», — отметила Шаповал.

При этом в Харькове продолжают платить налоги и те, кто физически здесь не живет. В целом — более 50 тысяч сотрудников IT-индустрии.

«Где-то 55-60 тысяч ФЛП, которые по этим КВЭДам работают. Средняя зарплата – 2600 долларов. У нас только выходит почти 4 миллиарда налогов, только единого налога. Это прямо идет в бюджет города Харькова и Харьковской области», — привела данные исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

Она отметила, что средняя зарплата в IT даже выросла с 2022 года, но это объясняется в первую очередь не поднятием зарплат компаниями, а изменением «качественного состава» сотрудников. Стало меньше новичков, труд которых можно заменить искусственным интеллектом. Соответственно увеличилась доля сотрудников с опытом, которые зарабатывают больше.