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У нас уникальная позитивная ситуация — глава IT-компании о положении Харькова

Общество 22:39   25.04.2025
Елена Нагорная
У нас уникальная позитивная ситуация — глава IT-компании о положении Харькова Фото: ОО «Ассоциация частных работодателей»

Председатель наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster, гендиректор компании AltexSoft Александр Медовой считает, что территориальное положение Харькова с одной стороны является одним из худших, с точки зрения возможностей россиянам наносить удары по городу, но с другой — после заключения мирного соглашения оно же может стать предпосылкой к успешному развитию.

«Я думаю, что у нас с вами в хорошем смысле уникальная позитивная ситуация», — заявил Медовой в ходе регионального форума «Харьковщина инновационная».

«При любом мирном соглашении у нас будет ситуация, что мы должны будем стать крепостью. Мы должны сделать так, что в ней будут интересантами не только мы, харьковчане, и не только Киев. Но и будут интересантами наши партнеры. Потому что рано или поздно, как только у нас мирное соглашение случится, у нас начнется обратный отсчет. Я вас разочарую, мы не будем жить в мире, у нас обратный отсчет начнется. И наша с вами задача за время обратного отсчета сделать так, чтобы нас было как можно дороже взять. А почему тогда нужно будет инвестировать в Харьков, вы спросите. Ну, если они все равно придут. Поэтому и нужно. Потому что если они не будут в Харьков сейчас инвестировать, то нас пройдут достаточно быстро и пойдут дальше на Киев, а дальше на Львов, а дальше на Польшу», — пояснил свое мнение председатель наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster.

Он подчеркнул, что сейчас основная задача бизнеса — инвестировать в оборонку.

«Мы будем укреплены с вами. Поэтому я смотрю на это суперпозитивно. Если мы сделаем здесь экосистему из дефенса, из AI, из технологий, то это единственная возможность для Харькова иметь рабочие места высокооплачиваемые, иметь налоги, иметь, в первую очередь, инвестиции из Европы, во вторую — из Америки… Мы трансформируемся быстрее, чем можем себе представить», — добавил Медовой.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Медовой считает, что территориальное положение Харькова после заключения мирного соглашения может стать предпосылкой к успешному развитию.".