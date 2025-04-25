Что уже сейчас учить детям, чтоб выжить в мире роботов и ИИ: советы айтишников

Председатель наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster Александр Медовой в ходе регионального форума «Харьковщина инновационная» сделал прогноз, какие знания обязательно понадобятся современным детям через несколько лет, чтобы быть затребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

«Технологическая отрасль сейчас, в последний год, перестраивается со скоростью, которой у нас не было последние 30 лет, — констатировал Медовой. — То, как мы выполняли свою программистскую работу еще три года назад, отличается от того, как выполняем сейчас. Есть роботы. А есть еще один компонент — искусственный интеллект. Даже наша сфера меняется. То, что инженеры раньше делали руками, они сейчас делают с помощью инструментов искусственного интеллекта. И очень часто это в десять раз быстрее. Это может быть вдвое или втрое дешевле. Потому что мы много денег тратим на эти новые инструменты, которые мы покупаем, и только часть на зарплату. Если раньше это была в основном зарплата».

По мнению Медового, дети сейчас не хотят становиться операторами станков, учителями или врачами, их интересует блогерство, фотография и другие творческие специальности.

«И это неплохо, кстати, но не могут все ими быть. И мы, к сожалению, должны констатировать, что та система образования, которая у нас есть сейчас, которая осталась, она очень outdated, то есть очень устаревшая. Эта система образования должна измениться так же быстро, как меняется бизнес», — считает глава набсовета Kharkiv IT Cluster.

По его прогнозу, через три-семь лет IT-отрасли нужна будет молодежь с системным инженерным образованием.

«Мы будем их учить понимать архитектуру, они будут учиться анализу. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, самая большая его проблема — это галлюцинации. Около 40%. Инженеры должны будут научиться различать, где делаются галлюцинации, а где они не делаются», — пояснил Медовой.

Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал добавила, что особое внимание дети сейчас должны уделять английскому языку. Так же важно STEM-образование, которое заключается в комплексном изучении таких дисциплин, как естественные науки, технология, инженерия и математика.

«STEM плюс английский. Это основа, база. Мы шутили до полномасштабного вторжения, что времена, когда люди не любили математику, породили рынок микрокредитования. Потому что очень классно выдавать микрокредиты людям, которые не могут посчитать, сколько процентов они должны заплатить. Это печальный пример. На уровне государства была политика такая, что математика не нужна. И убрали ВНО по математике. Чтобы его вернуть, была в том числе встреча с президентом. Мы просили вернуть по математике и ввести по английскому языку. Если вы хотите международку развивать, вам надо хотя бы базовый уровень. Потому что дети тратят тысячи часов на английский язык, выходят и не знают. Потому что после 11 класса к нему никто не готовится, все готовятся к ВНО. Сейчас оно есть, но в условиях войны это все…» — говорит Шаповал.