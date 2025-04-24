«Трудно выбрать Харьков для обучения» — сколько абитуриентов ждут в ХНУ

На какой набор абитуриентов на четвертом году полномасштабной войны рассчитывает Каразинский университет и каких специалистов не хватает стране, МГ «Объектив» рассказал проректор вуза Анатолий Бабичев.

«Я думаю, что будет очень сложная вступительная кампания, но мы оптимисты», — заявил Бабичев.

Он отметил, что демографическая ситуация в стране всем понятна. Многие семьи с детьми выехали еще в 2022 году. Тем не менее в университете «не ожидают, а надеются», что в этом году наберут три-четыре тысячи новичков.

«Только 30% (студентов — Ред.) у нас были харьковчане. Все остальные были из других регионов Украины. В этом есть проблема, ведь, исходя из условий безопасности, сегодня очень трудно выбирать именно Харьков для обучения. Но у нас есть дополнительные опции, и будем этим пользоваться», — пояснил проректор.

Обучение в Харькове, естественно, проходит только в формате онлайн, однако есть офлайн занятия на более безопасных территориях Украины. По словам Бабичева, в вузе получают образование и иностранцы, и в этом году на их интерес к поступлению в ХНУ также рассчитывают.

«Будут однозначно (иностранцы — Ред.), и мы ищем новые проекты, чтобы привлечь иностранцев на обучение», — сказал представитель администрации ХНУ им. В.Н. Каразина.

Говоря о том, набор на какие специальности вызывает наибольшие опасения, Бабичев отметил: онлайн-образование негативно сказывается на интересе школьников к естественным наукам.

«Больше всего нас, вероятно, волнуют все-таки направления естественных специальностей: химии, физики, биологии. А также математики. Ведь очень трудно в онлайн-формате привить любовь, интерес к этим предметам. И, конечно, изучать без лабораторных работ эти дисциплины, по сути, очень трудно. Мы не ожидаем недобора, но мы ожидаем небольшой набор. Но эти тенденции, на самом деле, не только в этом году, а последние пять-семь лет. То, в чем больше всего нуждается страна на сегодня, не отражается в количестве поступающих на обучение, к сожалению. Естественные науки сейчас очень актуальны для страны. Ведь и вопросы обороноспособности связаны со специальностью «физика», «прикладная физика». И, конечно, и химики, и биологи, и биохимики приобщены к разным проектам высокой наукоемкости. Это и фармация, и медицина, и сопряженные отрасли. Это и ядерная физика, и радиофизика тоже. И это крайне важно сегодня для страны — однозначно», — подытожил проректор.