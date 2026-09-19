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Ракетный удар в День траура: в Балаклее пострадал подросток

Происшествия 13:16   19.09.2026
Оксана Горун
Ракетный удар в День траура: в Балаклее пострадал подросток

Враг нанес ракетный удар по Балаклее 19 сентября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пока известно об одном пострадавшем – 14-летний парень испытал острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему помощь. В городе повреждены пять частных домов, два магазина, два хозяйственные сооружения, гараж и административное здание», — написал Синегубов.

Напомним, сегодня в Балаклее — День траура в память о погибших от вчерашней массированной атаки «Шахедов». Российские беспилотники убили четырех человек, в том числе — пожилую супружескую пару. В области за сутки погибли пятеро человек. Еще одна жертва россиян — пассажир электрички, по которой прилетел реактивный БпЛА в районе станции Липковатовка.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 13:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес ракетный удар по Балаклее 19 сентября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".