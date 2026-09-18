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Смертельный удар реактивного «Шахеда» по электричке — итоги 18 сентября

Происшествия 23:00   18.09.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Смертельный удар реактивного «Шахеда» по электричке — итоги 18 сентября

Удар реактивного «Шахеда» по электричке, атака FPV-дрона на машину под поселком Слатино и отключения света в двух районах Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 сентября.

Реактивный «Шахед» атаковал электричку на станции «Липковатовка» на Харьковщине

30-летний мужчина погиб, еще восемь пассажиров пострадали, сообщила областная прокуратура. Два вагона в результате этой атаки загорелись. По данным председателя правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, поезд в момент атаки стоял – шла эвакуация пассажиров. Однако два человека за железнодорожниками не пошли, а остались неподалеку от электрички. Они получили наиболее тяжелые травмы.

Очередная атака FPV-дрона по машине в районе Слатино

Днем беспилотник попал по машине, ехавшей в направлении Дергачей. Множественные осколочные ранения получил пожилой мужчина, его доставили в больницу.

Без электричества в субботу будут жители частей Основянского и Слободского районов Харькова

В облэнерго предупредили: отключения начнутся в 08:30 и продлятся до 19:00.

Харьковчан приглашают присоединиться к глобальной уборке на Основянском озере

Акцию анонсировала инициативная группа «Лесные ведьмы». Уборка стартует в субботу, 19 сентября. Сбор участников — в 12:00 на улице Озерной, 43А – возле «Березок».

Пополнение в семье харьковского экопарка

У пары валлийских баранов родились двое малышей – мальчик и девочка. В пресс-службе экопарка отметили: у малышей уже есть старший брат Ангел. Он уже подрос и стал совсем самостоятельным.

Осенние инсталляции установили в центре Харькова

Возле здания оперного театра появились гигантские зонты, которые в прошлом году можно было увидеть в саду Шевченко. А также – композиции из листьев, тыкв и хризантем.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

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Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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Смертельный удар реактивного «Шахеда» по электричке — итоги 18 сентября
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 сентября.".