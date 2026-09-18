Смертельный удар реактивного «Шахеда» по электричке — итоги 18 сентября
Удар реактивного «Шахеда» по электричке, атака FPV-дрона на машину под поселком Слатино и отключения света в двух районах Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 сентября.
Реактивный «Шахед» атаковал электричку на станции «Липковатовка» на Харьковщине
30-летний мужчина погиб, еще восемь пассажиров пострадали, сообщила областная прокуратура. Два вагона в результате этой атаки загорелись. По данным председателя правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, поезд в момент атаки стоял – шла эвакуация пассажиров. Однако два человека за железнодорожниками не пошли, а остались неподалеку от электрички. Они получили наиболее тяжелые травмы.
Очередная атака FPV-дрона по машине в районе Слатино
Днем беспилотник попал по машине, ехавшей в направлении Дергачей. Множественные осколочные ранения получил пожилой мужчина, его доставили в больницу.
Без электричества в субботу будут жители частей Основянского и Слободского районов Харькова
В облэнерго предупредили: отключения начнутся в 08:30 и продлятся до 19:00.
Харьковчан приглашают присоединиться к глобальной уборке на Основянском озере
Акцию анонсировала инициативная группа «Лесные ведьмы». Уборка стартует в субботу, 19 сентября. Сбор участников — в 12:00 на улице Озерной, 43А – возле «Березок».
Пополнение в семье харьковского экопарка
У пары валлийских баранов родились двое малышей – мальчик и девочка. В пресс-службе экопарка отметили: у малышей уже есть старший брат Ангел. Он уже подрос и стал совсем самостоятельным.
Осенние инсталляции установили в центре Харькова
Возле здания оперного театра появились гигантские зонты, которые в прошлом году можно было увидеть в саду Шевченко. А также – композиции из листьев, тыкв и хризантем.
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