Смертельный удар реактивного «Шахеда» по электричке — итоги 18 сентября

Удар реактивного «Шахеда» по электричке, атака FPV-дрона на машину под поселком Слатино и отключения света в двух районах Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 сентября.

30-летний мужчина погиб, еще восемь пассажиров пострадали, сообщила областная прокуратура. Два вагона в результате этой атаки загорелись. По данным председателя правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, поезд в момент атаки стоял – шла эвакуация пассажиров. Однако два человека за железнодорожниками не пошли, а остались неподалеку от электрички. Они получили наиболее тяжелые травмы.

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Днем беспилотник попал по машине, ехавшей в направлении Дергачей. Множественные осколочные ранения получил пожилой мужчина, его доставили в больницу.

В облэнерго предупредили: отключения начнутся в 08:30 и продлятся до 19:00.

Акцию анонсировала инициативная группа «Лесные ведьмы». Уборка стартует в субботу, 19 сентября. Сбор участников — в 12:00 на улице Озерной, 43А – возле «Березок».

У пары валлийских баранов родились двое малышей – мальчик и девочка. В пресс-службе экопарка отметили: у малышей уже есть старший брат Ангел. Он уже подрос и стал совсем самостоятельным.

Возле здания оперного театра появились гигантские зонты, которые в прошлом году можно было увидеть в саду Шевченко. А также – композиции из листьев, тыкв и хризантем.

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