В центре Харькова появились осенние инсталляции

Территорию возле ХНАТОБа украсили осенние инсталляции — зонтики с подсветкой в окружении тыкв и осенних листьев.

«Осенний уютный вечер у оперных фонтанов», — так прокомментировали в Центральном парке новую фотозону в центре города.

Декоративные зонтики красиво подсвечиваются вечером. Их дополняет уже традиционный атрибут осени – тыквы, а также композиции из осенних листьев клена, сухоцветов и хризантем.

Похожая инсталляция красовалась прошлой осенью в саду Шевченко.

Напомним, ранее, на выходе из метро «Университет», коммунальщики установили подсветку зеленой композиции. Для этого использовались энергоэффективные светильники.

Также в саду имени Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создали новую локацию. Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи. До начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.