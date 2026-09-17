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В центре Харькова появились осенние инсталляции

Актуально 21:13   17.09.2026
Татьяна Литвина
В центре Харькова появились осенние инсталляции Фото: Центральный парк/t.me/park_ua

Территорию возле ХНАТОБа украсили осенние инсталляции — зонтики с подсветкой в окружении тыкв и осенних листьев.

«Осенний уютный вечер у оперных фонтанов», — так прокомментировали в Центральном парке новую фотозону в центре города.

инсталляция, зонт, ХНАТОБ
Фото: Центральный парк/t.me/park_ua

Декоративные зонтики красиво подсвечиваются вечером. Их дополняет уже традиционный атрибут осени – тыквы, а также композиции из осенних листьев клена, сухоцветов и хризантем.

инсталляция, зонт, ХНАТОБ
Фото: Центральный парк/t.me/park_ua
инсталляция, зонт, ХНАТОБ
Фото: Центральный парк/t.me/park_ua
инсталляция, ХНАТОБ, зонт
Фото: Центральный парк/t.me/park_ua

Похожая инсталляция красовалась прошлой осенью в саду Шевченко.

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Напомним, ранее, на выходе из метро «Университет», коммунальщики установили подсветку зеленой композиции. Для этого использовались энергоэффективные светильники.

Также в саду имени Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создали новую локацию. Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи. До начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территорию возле ХНАТОБа украсили осенние инсталляции — зонтики с подсветкой в окружении тыкв и осенних листьев.".