Live

Коммунальщики украсили дворы к Рождеству в одном из районов Харькова (фото)

Общество 19:25   15.12.2025
Оксана Якушко
Коммунальщики украсили дворы к Рождеству в одном из районов Харькова (фото) Фото: КП «Дорремстрой»

Дворники повесили праздничные гирлянды в Салтовском районе и организовали праздничную фотозону, сообщает КП «Дорремстрой».

Также коммунальщики обустроили рождественскую фотозону, украсив ее гирляндами и другие новогодними игрушками.

Большинство декоративных элементов изготовила собственноручно начальник участка №8 Ирина Семененко.

«Мы каждый год стараемся сделать наши дворы более уютными и праздничными. Хочется, чтобы и дети, и взрослые, выходя из дома, чувствовали радость и веру в лучшее», – отметила Ирина Семененко.

Новогодние идеи реализовали благодаря поддержке ГО «Харьков детям», приобщившейся к созданию праздничной атмосферы во дворах района.

Фото: КП «Дорремстрой»

Фото: КП «Дорремстрой»
Фото: КП «Дорремстрой»
Фото: КП «Дорремстрой»
Фото: КП «Дорремстрой»
Фото: КП «Дорремстрой»

Читайте также: На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
15.12.2025, 14:58
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
15.12.2025, 16:47
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
15.12.2025, 16:20
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
15.12.2025, 13:46
Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия
Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия
15.12.2025, 14:45
Предпринимателя в Харькове оштрафовали на 119 тыс. грн за торговлю вейпами
Предпринимателя в Харькове оштрафовали на 119 тыс. грн за торговлю вейпами
15.12.2025, 19:07

Новости по теме:

16.04.2025
«Зеленая весна» в Харькове: сколько цветов и деревьев высадили дворники (фото)
10.04.2025
Более 7000 многолетников весной высадили во дворах Харькова (фото)
12.02.2025
Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)
18.10.2024
«Катастрофическая ситуация»: Харькову не хватает дворников, кого бронируют
02.03.2024
Последствия ночной атаки «шахеда» устраняют коммунальщики в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Коммунальщики украсили дворы к Рождеству в одном из районов Харькова (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 19:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дворники повесили праздничные гирлянды в Салтовском районе и организовали праздничную фотозону, сообщает КП «Дорремстрой».".