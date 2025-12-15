Коммунальщики украсили дворы к Рождеству в одном из районов Харькова (фото)
Фото: КП «Дорремстрой»
Дворники повесили праздничные гирлянды в Салтовском районе и организовали праздничную фотозону, сообщает КП «Дорремстрой».
Также коммунальщики обустроили рождественскую фотозону, украсив ее гирляндами и другие новогодними игрушками.
Большинство декоративных элементов изготовила собственноручно начальник участка №8 Ирина Семененко.
«Мы каждый год стараемся сделать наши дворы более уютными и праздничными. Хочется, чтобы и дети, и взрослые, выходя из дома, чувствовали радость и веру в лучшее», – отметила Ирина Семененко.
Новогодние идеи реализовали благодаря поддержке ГО «Харьков детям», приобщившейся к созданию праздничной атмосферы во дворах района.
