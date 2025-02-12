Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)
Фото: ХГС
Декорации ко Дню святого Валентина установили в Салтовском районе.
«Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» продолжают создавать праздничную атмосферу для горожан. Так, в одном из дворов в Салтовском районе они установили декорации ко Дню святого Валентина», – написали в пресс-службе мэрии.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 10:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Декорации ко Дню святого Валентина установили в Салтовском районе.".