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Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)

Общество 10:19   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото) Фото: ХГС

Декорации ко Дню святого Валентина установили в Салтовском районе.

День Святого Валентина в Харькове
Фото: ХГС

«Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» продолжают создавать праздничную атмосферу для горожан. Так, в одном из дворов в Салтовском районе они установили декорации ко Дню святого Валентина», – написали в пресс-службе мэрии.

День Святого Валентина в Харькове
Фото: ХГС
День Святого Валентина в Харькове
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 10:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Декорации ко Дню святого Валентина установили в Салтовском районе.".