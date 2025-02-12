Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)

Декорации ко Дню святого Валентина установили в Салтовском районе.

«Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» продолжают создавать праздничную атмосферу для горожан. Так, в одном из дворов в Салтовском районе они установили декорации ко Дню святого Валентина», – написали в пресс-службе мэрии.