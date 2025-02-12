Терехов: дифференцированная тревога в Харькове не работает – причина

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с дифференцированной воздушной тревогой в Харькове, а также объяснил, почему ее еще не запустили.

«Мы ждем разрешения от Генерального штаба, ГСЧС. Действительно, мы протестовали и тесты были очень удачными – приезжала соответствующая комиссия из Киева, видела своими глазами, как это все работает. Поэтому мы ожидаем сегодня и в ближайшее время, что получим разрешение. И будем иметь возможность сегодня, чтобы воздушные тревоги звучали совсем по-другому, когда есть реальная угроза», – объяснил Терехов.

Он добавил, что дифференцированная воздушная тревога крайне важна для города. Если проанализировать прошлый год – она звучала беспрерывно около шести месяцев. Это означает, что полгода люди не могли посетить банки, различные госучреждения и получить необходимые услуги, ведь во время тревог подобные организации не работают.

«И я хочу сказать, что мы ожидаем в ближайшее время, что получим разрешение и воплотим в жизнь этот проект относительно дифференцированных тревог в городе Харьков», – резюмировал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе. 10 февраля мэр Игорь Терехов сообщил, что процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался, а система уже введена в эксплуатацию. Осталось лишь получить разрешение от военных и ГСЧС.

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