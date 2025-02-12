Терехов: дифференцированная тревога в Харькове не работает – причина
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с дифференцированной воздушной тревогой в Харькове, а также объяснил, почему ее еще не запустили.
«Мы ждем разрешения от Генерального штаба, ГСЧС. Действительно, мы протестовали и тесты были очень удачными – приезжала соответствующая комиссия из Киева, видела своими глазами, как это все работает. Поэтому мы ожидаем сегодня и в ближайшее время, что получим разрешение. И будем иметь возможность сегодня, чтобы воздушные тревоги звучали совсем по-другому, когда есть реальная угроза», – объяснил Терехов.
Он добавил, что дифференцированная воздушная тревога крайне важна для города. Если проанализировать прошлый год – она звучала беспрерывно около шести месяцев. Это означает, что полгода люди не могли посетить банки, различные госучреждения и получить необходимые услуги, ведь во время тревог подобные организации не работают.
«И я хочу сказать, что мы ожидаем в ближайшее время, что получим разрешение и воплотим в жизнь этот проект относительно дифференцированных тревог в городе Харьков», – резюмировал городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе. 10 февраля мэр Игорь Терехов сообщил, что процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался, а система уже введена в эксплуатацию. Осталось лишь получить разрешение от военных и ГСЧС.
Читайте также: Участок в Алексеевском лугопарке прокуратура вернула Харькову
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: терехов, тревоги, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов: дифференцированная тревога в Харькове не работает – причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 09:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с дифференцированной воздушной тревогой в Харькове, а также объяснил, почему ее еще не запустили.".