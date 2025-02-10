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Процесс уже начался — Терехов о замене старых тревог на дифференцированные

Общество 17:15   10.02.2025
Елена Нагорная
Процесс уже начался — Терехов о замене старых тревог на дифференцированные Фото: ХОВА

Процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался. Система уже введена в эксплуатацию.

«Сегодня процесс замены тревог уже начался, — рассказал журналистам мэр Игорь Терехов, комментируя решение исполкома горсовета от 7 февраля. — Он будет длиться некоторое время. Мы получим разрешение, все документы уже подготовлены. Была создана комиссия, которая приехала в Харьков из Киева. Она посмотрела на ту огромную работу, которая проведена. Я уверен, что мы получим разрешение и будем для харьковчан иметь систему дифференцированных тревог… От того, насколько быстро будет воплощена дифференцированная тревога, изменится наша жизнь, изменится работа банковских учреждений и других предприятий, которые есть на территории города Харькова».

Он уточнил, что речь идет о совместном разрешении от военных и ГСЧС.

«Там совместный приказ, который нужно нам предоставить. Мы его получим и все», — добавил Терехов.

Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе.

Читайте также: Новая система тревог в Харькове: когда заработает и что ждут в ближайшие дни

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 17:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался".