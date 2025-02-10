Процесс уже начался — Терехов о замене старых тревог на дифференцированные
Процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался. Система уже введена в эксплуатацию.
«Сегодня процесс замены тревог уже начался, — рассказал журналистам мэр Игорь Терехов, комментируя решение исполкома горсовета от 7 февраля. — Он будет длиться некоторое время. Мы получим разрешение, все документы уже подготовлены. Была создана комиссия, которая приехала в Харьков из Киева. Она посмотрела на ту огромную работу, которая проведена. Я уверен, что мы получим разрешение и будем для харьковчан иметь систему дифференцированных тревог… От того, насколько быстро будет воплощена дифференцированная тревога, изменится наша жизнь, изменится работа банковских учреждений и других предприятий, которые есть на территории города Харькова».
Он уточнил, что речь идет о совместном разрешении от военных и ГСЧС.
«Там совместный приказ, который нужно нам предоставить. Мы его получим и все», — добавил Терехов.
Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе.
Читайте также: Новая система тревог в Харькове: когда заработает и что ждут в ближайшие дни
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, Игорь Терехов, новости Харькова, сирены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Процесс уже начался — Терехов о замене старых тревог на дифференцированные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Процесс замены старых воздушных тревог на новые дифференцированные, предусмотренные городской автоматизированной системой централизованного оповещения, уже начался".