Процес уже почався – Терехов про заміну старих тривог на диференційовані
Процес заміни старих повітряних тривог на нові диференційовані, передбачені міською автоматизованою системою централізованого оповіщення, вже розпочався. Система вже введена в експлуатацію.
“Сьогодні процес заміни тривог вже почався, – розповів журналістам мер Ігор Терехов, коментуючи рішення виконкому міськради від 7 лютого. – Він триватиме деякий час. Ми отримаємо дозвіл, всі документи вже підготовлені. Була створена комісія, яка приїхала до Харкова з Києва. Вона подивилась на ту шалену роботу, яка проведена. Я впевнений, що ми отримаємо дозвіл і будемо для харків’ян мати систему диференційованих тривог…Від того, наскільки швидко буде втілена диференційована тривога, зміниться наше життя, зміниться робота банківських установ та інших підприємств, які є на території міста Харкова”.
Він уточнив, що йдеться про спільний дозвіл від військових та ДСНС.
“Там спільний наказ, який потрібно нам надати. Ми його отримаємо і все”, – додав Терехов.
Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, воздушная тревога, новини Харкова, сирены;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 17:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Процес заміни старих повітряних тривог на нові диференційовані, передбачені міською автоматизованою системою централізованого оповіщення, вже розпочався".