Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги

Рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові ухвалив 7 лютого виконком міськради, передають у мерії.

А також уточнюють, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.

“Нова система оповіщення розділятиме сигнали тривоги для міста та області. Це дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста“, – додали в міськраді.

Нагадаємо, 4 лютого мер Ігор Терехов повідомив, що диференційована тривога вже пройшла тестування, проте запустити її все ще не вдалося – досі чекають на спеціальний дозвіл. Однак, якби така тривога запрацювала – вона звучала б у місті вдвічі менше.