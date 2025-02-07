Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги

Суспільство 11:29   07.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги Фото: ХМР

Рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові ухвалив 7 лютого виконком міськради, передають у мерії.

А також уточнюють, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.

“Нова система оповіщення розділятиме сигнали тривоги для міста та області. Це дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста“, – додали в міськраді.

Нагадаємо, 4 лютого мер Ігор Терехов повідомив, що диференційована тривога вже пройшла тестування, проте запустити її все ще не вдалося – досі чекають на спеціальний дозвіл. Однак, якби така тривога запрацювала – вона звучала б у місті вдвічі менше.

Читайте також: Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дві артсистеми, танк і майже сотню укриттів РФ знищили ЗСУ на півночі області
Дві артсистеми, танк і майже сотню укриттів РФ знищили ЗСУ на півночі області
07.02.2025, 11:40
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги
Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги
07.02.2025, 11:29
Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині
Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині
07.02.2025, 10:48
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
07.02.2025, 10:17

Новини за темою:

21:05
“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
12:44
Нова тривога в Харкові: чому змінився звук та чи диференційована вона
19:42
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
15:06
У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)
21:04
Диференціювання тривог у Харкові – навряд хтось візьме відповідальність

Ви читали новину: «Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові ухвалив 7 лютого виконком міськради, передають у мерії.".