Терехов розповів, чому не вдається запустити диференційовану тривогу

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, чому в Харкові досі не працює диференційована система оповіщення населення.

За його словами, диференційована тривога вже пройшла тестування, проте запустити її все ще не вдалося – досі чекають на спеціальний дозвіл. Однак, якби така тривога запрацювала – вона звучала б у місті вдвічі менше.

“Бо я вже казав, що повітряні тривоги тільки за січень лунали у нас протягом 13 днів. Але коли ми проаналізували повітряні тривоги, які реально повинні були лунати, то вони би лунали шість діб. Тому дуже важливо, щоб ці повітряні тривоги нарешті запрацювали і тоді зовсім по-іншому буде виглядати життя в місті Харків”, – наголосив мер.

Також він нагадав, що у місті працює Ситуаційний центр, який дозволяє швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію у місті.

“Ми дуже давно хотіли зробити цей центр і вивчали досвід США ще до війни, але створили такий ситуаційний центр під час війни. Перш за все, це – швидке реагування на обстріли і на будь-які надзвичайні обставини, які є в місті Харків. Хочу сказати, що ми скоротили значно час, бо сьогодні ми розуміємо, де стався “прильот”, де пожежа – за 15 секунд. І, звісно, направляємо всі надзвичайні служби, які сьогодні швидко доїжджають до місця цих надзвичайних подій”, – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”