Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, почему в Харькове до сих пор не работает дифференцированная система оповещения населения.
По его словам, дифференцированная тревога уже прошла тестирование, однако запустить ее все еще не удалось – до сих пор ждут специальное разрешение. Однако, если бы такая тревога заработала – она звучала бы в городе вдвое реже.
«Потому что я уже говорил, что воздушные тревоги только за январь месяц звучали у нас в течение 13 дней. Но когда мы проанализировали воздушные тревоги, которые реально должны были раздаваться, то они бы звучали шесть суток. Поэтому очень важно, чтобы эти воздушные тревоги наконец-то заработали и тогда совсем по-другому будет выглядеть жизнь в городе Харьков», – акцентировал мэр.
Также он напомнил, что в городе работает Ситуационный центр, который позволяет быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию в городе.
«Мы очень давно хотели сделать этот центр и изучали опыт США еще до войны, но создали такой ситуационный центр во время войны. Прежде всего, это – быстрое реагирование на обстрелы и любые чрезвычайные обстоятельства, которые есть в Харькове. Хочу сказать, что мы сократили значительно время, потому что сегодня мы понимаем, где произошел прилет, где пожар – за 15 секунд. И, конечно, направляем все чрезвычайные службы, которые сегодня быстро доезжают на места этих чрезвычайных событий», – добавил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 09:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, почему в Харькове до сих пор не работает дифференцированная система оповещения населения.".