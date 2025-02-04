Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу

Общество 09:44   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, почему в Харькове до сих пор не работает дифференцированная система оповещения населения.

По его словам, дифференцированная тревога уже прошла тестирование, однако запустить ее все еще не удалось – до сих пор ждут специальное разрешение. Однако, если бы такая тревога заработала – она звучала бы в городе вдвое реже.

«Потому что я уже говорил, что воздушные тревоги только за январь месяц звучали у нас в течение 13 дней. Но когда мы проанализировали воздушные тревоги, которые реально должны были раздаваться, то они бы звучали шесть суток. Поэтому очень важно, чтобы эти воздушные тревоги наконец-то заработали и тогда совсем по-другому будет выглядеть жизнь в городе Харьков», – акцентировал мэр.

Также он напомнил, что в городе работает Ситуационный центр, который позволяет быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию в городе.

«Мы очень давно хотели сделать этот центр и изучали опыт США еще до войны, но создали такой ситуационный центр во время войны. Прежде всего, это – быстрое реагирование на обстрелы и любые чрезвычайные обстоятельства, которые есть в Харькове. Хочу сказать, что мы сократили значительно время, потому что сегодня мы понимаем, где произошел прилет, где пожар – за 15 секунд. И, конечно, направляем все чрезвычайные службы, которые сегодня быстро доезжают на места этих чрезвычайных событий», – добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн
На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн
03.02.2025, 17:34
Новости Харькова — главное за 4 февраля: утренний удар по области, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 февраля: утренний удар по области, атака БпЛА
04.02.2025, 10:32
Больше 2 млн грн хотят потратить на ремонт туалета в харьковском Саржином яру
Больше 2 млн грн хотят потратить на ремонт туалета в харьковском Саржином яру
03.02.2025, 18:44
Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу
Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу
04.02.2025, 09:44
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
04.02.2025, 06:00
На Харьковщине с утра – аварийные отключения света: детали от облэнерго
На Харьковщине с утра – аварийные отключения света: детали от облэнерго
04.02.2025, 10:28

Новости по теме:

09:08
Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов
08:11
Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе
11:45
ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
08:56
В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС
11:50
Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов

Вы читали новость: «Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 09:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, почему в Харькове до сих пор не работает дифференцированная система оповещения населения.".