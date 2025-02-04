Терехов рассказал, почему не удается запустить дифференцированную тревогу

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, почему в Харькове до сих пор не работает дифференцированная система оповещения населения.

По его словам, дифференцированная тревога уже прошла тестирование, однако запустить ее все еще не удалось – до сих пор ждут специальное разрешение. Однако, если бы такая тревога заработала – она звучала бы в городе вдвое реже.

«Потому что я уже говорил, что воздушные тревоги только за январь месяц звучали у нас в течение 13 дней. Но когда мы проанализировали воздушные тревоги, которые реально должны были раздаваться, то они бы звучали шесть суток. Поэтому очень важно, чтобы эти воздушные тревоги наконец-то заработали и тогда совсем по-другому будет выглядеть жизнь в городе Харьков», – акцентировал мэр.

Также он напомнил, что в городе работает Ситуационный центр, который позволяет быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию в городе.

«Мы очень давно хотели сделать этот центр и изучали опыт США еще до войны, но создали такой ситуационный центр во время войны. Прежде всего, это – быстрое реагирование на обстрелы и любые чрезвычайные обстоятельства, которые есть в Харькове. Хочу сказать, что мы сократили значительно время, потому что сегодня мы понимаем, где произошел прилет, где пожар – за 15 секунд. И, конечно, направляем все чрезвычайные службы, которые сегодня быстро доезжают на места этих чрезвычайных событий», – добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»