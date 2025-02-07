Готова к работе: в Харькове одобрили введение в эксплуатацию новой тревоги

Решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги в Харькове принял 7 февраля исполком горсовета, передают в мэрии.

А также уточняют, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе.

«Новая система оповещения будет разделять сигналы тревоги для города и области. Это позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности торговых центров, банков и других учреждений. Она имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города», – отметили в горсовете.

Напомним, 4 февраля мэр Игорь Терехов сообщил, что дифференцированная тревога уже прошла тестирование, однако запустить ее все еще не удалось – до сих пор ждут специальное разрешение. Однако, если бы такая тревога заработала – она звучала бы в городе вдвое реже.