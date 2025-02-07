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Село на Харьковщине осталось без связи из-за удара РФ – куда прилетело

Происшествия 09:37   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Село на Харьковщине осталось без связи из-за удара РФ – куда прилетело

Оккупанты обстреляли Золочевскую громаду на Харьковщине накануне около 23:00, передает «Заря».

«Прилет» зафиксировали в селе Александровка, уточнил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«В результате ударов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети. В населенном пункте отсутствует связь», – пишет «Заря».

На данный момент информации о пострадавших нет, добавил Коваленко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Золочевскую громаду на Харьковщине накануне около 23:00, передает «Заря».".