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Ночью враг ударил по Купянску из РСЗО, разрушены дома – как выглядит город

Происшествия 09:06   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью враг ударил по Купянску из РСЗО, разрушены дома – как выглядит город Фото: Олег Синегубов/Telegram

Какие населенные пункты обстрелял в течение суток враг, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Чаще всего под ударами РФ оказывался Купянский район. Первый «прилет» зафиксировали около 11:20 – БпЛА «Молния» прилетел по заведению общественного питания. Повторно россияне обстреляли Купянск уже вечером – в 17:50 беспилотник упал на трассе Чугуев-Меловое. А после полуночи оккупанты выпустили по городу фугасный реактивный снаряд из РСЗО «Ураган». Вследствие удара повреждены многоэтажки.

Обстрел Купянска
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Кроме того, напомнил начальник ХОВА, накануне враг атаковал и Харьков.

«13:10 г. Харьков. Сбит БпЛА «Молния». Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. 14:23 г. Харьков, Салтовский р-н. Попадание БпЛА в фасад жилого дома. Пожара не было. Информация о пострадавших не поступала», – уточнил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 09:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие населенные пункты обстрелял в течение суток враг, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".