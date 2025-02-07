Ночью враг ударил по Купянску из РСЗО, разрушены дома – как выглядит город
Какие населенные пункты обстрелял в течение суток враг, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Чаще всего под ударами РФ оказывался Купянский район. Первый «прилет» зафиксировали около 11:20 – БпЛА «Молния» прилетел по заведению общественного питания. Повторно россияне обстреляли Купянск уже вечером – в 17:50 беспилотник упал на трассе Чугуев-Меловое. А после полуночи оккупанты выпустили по городу фугасный реактивный снаряд из РСЗО «Ураган». Вследствие удара повреждены многоэтажки.
Кроме того, напомнил начальник ХОВА, накануне враг атаковал и Харьков.
«13:10 г. Харьков. Сбит БпЛА «Молния». Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. 14:23 г. Харьков, Салтовский р-н. Попадание БпЛА в фасад жилого дома. Пожара не было. Информация о пострадавших не поступала», – уточнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, синєгубов, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 09:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие населенные пункты обстрелял в течение суток враг, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".