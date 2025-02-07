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РФ наступала возле Лозовой, Волчанска и Загрызово – бои прокомментировали в ГШ

Украина 08:19   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ наступала возле Лозовой, Волчанска и Загрызово – бои прокомментировали в ГШ

В утренней сводке за 7 февраля в Генштабе ВСУ рассказали, где шли бои на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах.

На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали одну атаку врага около Волчанска. Тем временем на Купянщине оккупанты штурмовали позиции ВСУ пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Лозовая, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Всего же по всей линии фронта произошло 101 боестолкновение. Россияне ударили по позициям СОУ больше пяти тысяч раз, запустили 2829 дронов-камикадзе.

Потери врага, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 7 февраля в Генштабе ВСУ рассказали, где шли бои на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах.".