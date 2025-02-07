Захватила ли РФ Фиголевку и Загрызово, рассказали в ISW

Россияне заявили, что успешно наступают на разных направлениях на Харьковщине, захватывая населенные пункты и создавая новые плацдармы. Какие из этих заявлений правдивы – рассказали в Институте изучения войны (ISW).

По данным российских источников, РФ копит силы около Липцев для подготовки к будущему наступлению. Также враг заявил, что ВС РФ якобы продвинулись около Глубокого. Однако аналитики ISW не увидели подобных успехов. В то же время на Купянщине россияне действительно смогли успешно штурмовать позиции украинских защитников.

«Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на западном берегу реки Оскол вдоль трассы О-210921 к Фиголевке (к северо-востоку от Купянска и к северу от Двуречной) и захватили населенный пункт», – отметили аналитики.

Тем временем сообщения оккупантов о «победах» на другом участке на Купянском направлении также оказались фейковыми.

«5 и 6 февраля российские блогеры заявили, что российские войска продвинулись к северу, северо-западу Западного (к северу от Купянска); форсировали р. Оскол в районе Тополи (к северо-востоку от Купянска и вдоль международной границы) и закрепили позиции на западном (правом) берегу реки; и продвигались к югу и юго-западу от Тополи. Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

Кроме того, один из российских блогеров утверждал, что РФ удалось оккупировать Загрызово, продвинуться в районе Лозовой и Зеленого Гая. Но и это оказалось очередной ложью, отмечают в Институте изучения войны.