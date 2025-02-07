Чи захопила РФ Фиголівку та Загризове, розповіли в ISW

Росіяни заявили, що успішно наступають на різних напрямках на Харківщині, захоплюючи населені пункти та створюючи нові плацдарми. Які з цих заяв є правдивими – розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними російських джерел, РФ накопичує сили біля Липців для підготовки до майбутнього наступу. Також ворог заявив, що ЗС РФ нібито просунулись біля Глибокого. Проте аналітики ISW не побачили таких успіхів. Водночас на Куп’янщині росіяни дійсно змогли успішно штурмувати позиції українських захисників.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на західному березі річки Оскіл вздовж траси О-210921 до Фиголівки (на північний схід від Куп’янська та на північ від Дворічної) і захопили населений пункт”, – зазначили аналітики.

Тим часом повідомлення окупантів про “перемоги” на іншій ділянці на Куп’янському напрямку також виявилися фейковими.

“5 і 6 лютого російські блогери заявили, що російські війська просунулися на північ, північний захід і південь від Западного (на північ від Куп’янська); форсував р. Оскіл у районі Тополі (на північний схід від Куп’янська та вздовж міжнародного кордону) і закріпив позиції на західному (правому) березі річки; і просунувся на південь і південний захід від Тополі. Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень“, – зазначили аналітики.

Крім того, один із російських блогерів стверджував, що РФ вдалося окупувати Загризове, просунутися в районі Лозової та Зеленого Гаю. Але і це виявилося черговою брехнею, зазначають в Інституті вивчення війни.