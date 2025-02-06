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Фейком виявилася інформація, що ТЦК і копи «вбили» чоловіка на Харківщині

Події 20:33   06.02.2025
Оксана Якушко
Фейком виявилася інформація, що ТЦК і копи «вбили» чоловіка на Харківщині

Копи розшукали нібито «убитого хлопця» та опитали його, розповіли у Нацполіції.

До Нацполіції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства 31 січня у селищі Краснопавлівка через дії силовіків і ТЦК.

Чоловік, якого начебто «вбили», виявився живим і повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення додатку «Резерв+» відпустили. Конфліктів і фактів незаконного затримання він не підтвердив.

Раніше одна з громадських організацій на своїй сторінці в соцмережі активно розповсюджувала інформацію про «вбивство» у селищі Краснопавлівка Лозівського район.

Нібито поліціянт разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП побили місцевого жителя, після чого посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 20:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи розшукали нібито «убитого хлопця» та опитали його, розповіли у Нацполіції.".