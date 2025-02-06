Фейком виявилася інформація, що ТЦК і копи «вбили» чоловіка на Харківщині
Копи розшукали нібито «убитого хлопця» та опитали його, розповіли у Нацполіції.
До Нацполіції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства 31 січня у селищі Краснопавлівка через дії силовіків і ТЦК.
Чоловік, якого начебто «вбили», виявився живим і повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення додатку «Резерв+» відпустили. Конфліктів і фактів незаконного затримання він не підтвердив.
Раніше одна з громадських організацій на своїй сторінці в соцмережі активно розповсюджувала інформацію про «вбивство» у селищі Краснопавлівка Лозівського район.
Нібито поліціянт разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП побили місцевого жителя, після чого посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: тцк, убийство, фейк;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 20:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи розшукали нібито «убитого хлопця» та опитали його, розповіли у Нацполіції.".