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КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність: що буде з двірниками

Суспільство 21:14   05.02.2025
Олена Нагорна
КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність: що буде з двірниками Фото: КП «Харківблагоустрій»

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» припинило діяльність у зв’язку з приєднанням до комунального підрядного спеціалізованого підприємства з ремонту та будівництва автодоріг Харкова «Шляхрембуд».

Таке рішення ухвалили депутати міськради на сесії 5 лютого.

У пояснювальній записці йдеться, що необхідність реорганізації КП «Харківблагоустрій» виникла з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та якісного обслуговування прибудинкових територій.

Очікується, що це рішення дозволить забезпечити раціональне використання бюджетних коштів.

«Буде створена автоматизована система прибирання прибудинкових територій, внутрішньоквартальних та магістральних доріг, тротуарів. Ми маємо можливості придбати відповідну техніку. Водночас наголошую, що двірники не втратять своїх робочих місць, навпаки – умови їхньої праці стануть комфортнішими», — прокоментував рішення мер Ігор Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 21:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» припинило діяльність у зв’язку з приєднанням до комунального підрядного спеціалізованого підприємства «Шляхрембуд».".