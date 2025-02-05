КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність: що буде з двірниками

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» припинило діяльність у зв’язку з приєднанням до комунального підрядного спеціалізованого підприємства з ремонту та будівництва автодоріг Харкова «Шляхрембуд».

Таке рішення ухвалили депутати міськради на сесії 5 лютого.

У пояснювальній записці йдеться, що необхідність реорганізації КП «Харківблагоустрій» виникла з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та якісного обслуговування прибудинкових територій.

Очікується, що це рішення дозволить забезпечити раціональне використання бюджетних коштів.

«Буде створена автоматизована система прибирання прибудинкових територій, внутрішньоквартальних та магістральних доріг, тротуарів. Ми маємо можливості придбати відповідну техніку. Водночас наголошую, що двірники не втратять своїх робочих місць, навпаки – умови їхньої праці стануть комфортнішими», — прокоментував рішення мер Ігор Терехов.