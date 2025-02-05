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КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками

Общество 21:14   05.02.2025
Елена Нагорная
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Коммунальное предприятие «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность в связи с присоединением к коммунальному подрядному специализированному предприятию по ремонту и строительству автодорог Харькова «Дорремстрой».

Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 5 февраля.

В пояснительной записке говорится, что необходимость в реорганизации КП «Харьковблагоустройство» возникла с целью эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства города и качественного обслуживания придомовых территорий.

Ожидается, что это решение позволит обеспечить рациональное использование бюджетных средств.

«Будет создана автоматизированная система уборки придомовых территорий, внутриквартальных и магистральных дорог, тротуаров. Мы имеем возможности приобрести соответствующую технику. В то же время подчеркиваю, что дворники не потеряют своих рабочих мест, наоборот — условия их труда станут более комфортными», — прокомментировал решение мэр Игорь Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 21:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное предприятие «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность в связи с присоединением к коммунальному подрядному специализированному предприятию «Дорремстрой».".