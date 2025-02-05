В мэрии Харькова – новый департамент: будет работать с ВПЛ, детали

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии сегодня, 5 февраля, поддержали создание департамента по работе с внутренне перемещенными лицами.

«Департамент будет способствовать решению проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере защиты внутренне перемещенных лиц, интеграции ВПЛ на территории Харьковской городской территориальной громады и их вовлечению в процессы принятия решений», — объяснили в мэрии.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что с мая в областной центр переехали более 10 тысяч переселенцев из Купянского района. Он отметил, что в городе работает муниципальный центр для ВПЛ. Кроме этого, им оказывается материальная помощь, гуманитарная помощь, работают партнеры из международных организаций. Кому нужно, размещают бесплатно в общежитиях. Он также сообщил, что всех переселенцев пытаются обеспечить работой.