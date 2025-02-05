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В мэрии Харькова – новый департамент: будет работать с ВПЛ, детали

Общество 14:43   05.02.2025
Виктория Яковенко
В мэрии Харькова – новый департамент: будет работать с ВПЛ, детали Фото: Харьковский горсовет

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии сегодня, 5 февраля, поддержали создание департамента по работе с внутренне перемещенными лицами.

«Департамент будет способствовать решению проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере защиты внутренне перемещенных лиц, интеграции ВПЛ на территории Харьковской городской территориальной громады и их вовлечению в процессы принятия решений», — объяснили в мэрии.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что с мая в областной центр переехали более 10 тысяч переселенцев из Купянского района. Он отметил, что в городе работает муниципальный центр для ВПЛ. Кроме этого, им оказывается материальная помощь, гуманитарная помощь, работают партнеры из международных организаций. Кому нужно, размещают бесплатно в общежитиях. Он также сообщил, что всех переселенцев пытаются обеспечить работой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии сегодня, 5 февраля, поддержали создание департамента по работе с внутренне перемещенными лицами.".