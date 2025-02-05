В мэрии Харькова – новый департамент: будет работать с ВПЛ, детали
Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии сегодня, 5 февраля, поддержали создание департамента по работе с внутренне перемещенными лицами.
«Департамент будет способствовать решению проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере защиты внутренне перемещенных лиц, интеграции ВПЛ на территории Харьковской городской территориальной громады и их вовлечению в процессы принятия решений», — объяснили в мэрии.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что с мая в областной центр переехали более 10 тысяч переселенцев из Купянского района. Он отметил, что в городе работает муниципальный центр для ВПЛ. Кроме этого, им оказывается материальная помощь, гуманитарная помощь, работают партнеры из международных организаций. Кому нужно, размещают бесплатно в общежитиях. Он также сообщил, что всех переселенцев пытаются обеспечить работой.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии сегодня, 5 февраля, поддержали создание департамента по работе с внутренне перемещенными лицами.".