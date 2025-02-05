У мерії Харкова – новий департамент: працюватиме з ВПО, деталі

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії сьогодні, 5 лютого, підтримали створення департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами.

«Департамент сприятиме вирішенню проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, інтеграції ВПО на території Харківської міської територіальної громади та їх залученню до процесів ухвалення рішень», – пояснили у мерії.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що із травня до обласного центру переїхали понад 10 тисяч переселенців із Куп’янського району. Він зазначив, що у місті працює муніципальний центр для ВПО. Крім цього, їм надається матеріальна допомога, гуманітарна допомога, працюють партнери з міжнародних організацій. Кому потрібно, розміщують безкоштовно у гуртожитках. Він також повідомив, що всіх переселенців намагаються забезпечити роботою.