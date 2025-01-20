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«Картка харків’янина» тепер доступна для переселенців: як оформити

Економіка 21:55   20.01.2025
Олена Нагорна
«Картка харків’янина» тепер доступна для переселенців: як оформити

Відтепер “Картку харків’янина” можуть отримати внутрішньо переміщені особи.

“Це не просто пластикова картка. Це символ об‘єднання та жест підтримки від міста, які відкривають доступ до системи лояльності від соціально відповідального бізнесу та безлічі можливостей, які допоможуть відчути себе у Харкові своїм!” – пишуть у телеграм-каналі проєкту.

Щоб оформити “Картку харків’янина”, ВПО можуть звернутися:

– до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) будь-якого району Харкова;
– до Управління соціального захисту населення (УСЗН) будь-якого району Харкова;
– через сайт «Портал електронних сервісів міста Харкова», на який можна також потрапити через міський додаток Open Kharkiv;
– у простір адаптації “СВІЙ”.

Офіційна «гаряча лінія» проєкту – 15-35.

На сайті проєкту є інформація, що за весь час було роздано 460 тисяч карток харків’янина. Їхні власники мають можливість отримувати знижки на товари та послуги від більш ніж сотні партнерів. Картки бувають різних видів: загальні, комунальні, пільгові, волонтерські, студентські, учнівські та співробітника ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 21:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер “Картку харків’янина” можуть отримати внутрішньо переміщені особи.".