Харківський додаток – у топ-5 найпопулярніших: як стартував «Open Kharkiv»
Застосунок «Open Kharkiv», який запустили напередодні, увійшов до топ-5 найпопулярніших безкоштовних програм у магазинах додатків iOS та Android. Про це повідомляє Харківська міськрада.
За даними мерії, за добу «Open Kharkiv» завантажили 22,4 тис. разів. Крім цього, через Портал електронних сервісів вже подано 738 заяв-анкет на отримання «Картки харківʼянина».
«Це лише початок, і ми пишаємося, що харків’яни так швидко оцінили переваги цифрових технологій. Завантажуйте «Open Kharkiv» та відчуйте, як зручно бути частиною цифрового майбутнього міста», – зазначили у департаменті цифрової трансформації ХМР.
Нагадаємо, про те, що містяни вже можуть завантажити харківський мобільний додаток «Open Kharkiv», розповів мер Ігор Терехов 23 грудня. Фактично, ключова функція програми – можливість розмістити Картку харків’янина у смартфоні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Застосунок «Open Kharkiv», який запустили напередодні, увійшов до топ-5 найпопулярніших безкоштовних програм у магазинах додатків iOS та Android. ".