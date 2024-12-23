Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати

Про те, що городяни вже можуть завантажити харківський мобільний додаток Open Kharkiv, розповів мер Ігор Терехов.

Фактично, ключова функція програми – можливість розмістити Картку харків’янина у смартфоні.

“Digital X-card, ваша Картка харків’янина у смартфоні, з усіма знижками, акціями та іншими перевагами, які дає звичайна пластикова картка. У застосунку також вже можна залишати відгуки про сервіси та партнерів, дізнаватися останні новини та пропонувати свої ідеї для розвитку міста“, – пояснив Терехов.

Головна мета – зробити так, щоб усі міські послуги були доступні у декілька кліків, зазначив міський голова.

Завантажити «Open Kharkiv» можна за посиланням.