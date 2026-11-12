Live
  • Чт 12.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.48

Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області

Погода 20:05   12.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на п’ятницю, 13 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. На вулиці потеплішає, але без парасольки цього дня не обійтися.

У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода і невеликий дощ 🌧.
Вітер очікується південно-східний, вночі 5 – 10 м/с; вдень 7 – 12 м/с, подекуди пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень — від 9 до 14° тепла.

У Харкові також йтиме невеликий дощ 🌧.
Вітер буде південно-східний ↖️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 2 – 4° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13° тепла.

Читайте також: «Щоб не виїжджали»: у Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у 2027-му

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Радіо Хартія» повідомив, що у місті ще минулого місяця своєчасно розпочали опалювальний сезон. Проте частково обласний центр залишився без теплопостачання через обстріл ворога.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області
Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області
12.11.2026, 20:05
Ворог зруйнував ТЕЦ-5 і вдарив по ТЕЦ-3: що з опаленням, повідомив Терехов
Ворог зруйнував ТЕЦ-5 і вдарив по ТЕЦ-3: що з опаленням, повідомив Терехов
12.11.2026, 16:23
Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)
Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)
12.11.2026, 15:36
Схили саду Шевченка озеленили: ялівці висадили не лише для краси (фото)
Схили саду Шевченка озеленили: ялівці висадили не лише для краси (фото)
12.11.2026, 14:43
Нові тарифи на воду затвердив виконком Харківської міськради
Нові тарифи на воду затвердив виконком Харківської міськради
12.11.2026, 19:15
Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день
12.11.2026, 18:58

Новини за темою:

11.11.2026
Без морозу: прогноз погоди на 12 листопада у Харкові та області
10.11.2026
Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області
09.11.2026
Хмарно та +7: прогноз погоди в Харкові та області на 10 листопада
08.11.2026
Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди в Харкові та області на 9 листопада
07.11.2026
До 6° морозу вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 8 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 20:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 13 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. На вулиці потеплішає, але без парасольки не обійтися.".