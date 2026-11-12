Дощ та +13: прогноз погоди на 13 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на п’ятницю, 13 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. На вулиці потеплішає, але без парасольки цього дня не обійтися.
У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода і невеликий дощ 🌧.
Вітер очікується південно-східний, вночі 5 – 10 м/с; вдень 7 – 12 м/с, подекуди пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень — від 9 до 14° тепла.
У Харкові також йтиме невеликий дощ 🌧.
Вітер буде південно-східний ↖️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 2 – 4° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13° тепла.
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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Радіо Хартія» повідомив, що у місті ще минулого місяця своєчасно розпочали опалювальний сезон. Проте частково обласний центр залишився без теплопостачання через обстріл ворога.