Без морозу: прогноз погоди на 12 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на четвер, 12 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман уночі.

На Харківщині протягом доби утримається хмарна погода з проясненнями 🌥. Вночі очікується туман. День пройде без істотних опадів.

Вітер очікується південної чверті ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень – від 4 до 9° тепла.

У Харкові ніч також пройде у слабкому тумані. Вдень істотних опадів не очікують.

Вітер буде південної чверті ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 5 – 7° тепла.

Нагадаємо, у Харкові триває підготовка дорожньої інфраструктури до зими. КП «Доррембуд» переобладнало вже понад 200 одиниць спецтехніки та формує запаси посипних матеріалів.