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Без морозу: прогноз погоди на 12 листопада у Харкові та області

Погода 20:20   11.11.2026
Тетяна Литвіна
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Без морозу: прогноз погоди на 12 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на четвер, 12 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман уночі.

На Харківщині протягом доби утримається хмарна погода з проясненнями 🌥. Вночі очікується туман. День пройде без істотних опадів.
Вітер очікується південної чверті ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень – від 4 до 9° тепла.

У Харкові ніч також пройде у слабкому тумані. Вдень істотних опадів не очікують.
Вітер буде південної чверті ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 5 – 7° тепла.

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Нагадаємо, у Харкові триває підготовка дорожньої інфраструктури до зими. КП «Доррембуд» переобладнало вже понад 200 одиниць спецтехніки та формує запаси посипних матеріалів.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 12 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман уночі.".