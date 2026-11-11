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Без мороза: прогноз погоды на 12 ноября в Харькове и области

Погода 20:20   11.11.2026
Татьяна Литвина
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Без мороза: прогноз погоды на 12 ноября в Харькове и области Фото: Wikimedia Commons

Прогноз погоды на четверг, 12 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о тумане ночью.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода с прояснениями 🌥. Ночь ожидается туман. День пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидается южной четверти ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла, днем — от 4 до 9° тепла.

В Харькове ночью также пройдет в слабом тумане. Днем существенных осадков не ожидают.
Ветер будет южной четверти ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 5 – 7° тепла.

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Напомним, в Харькове идет подготовка дорожной инфраструктуры к зиме. КП «Дорремстрой» переоборудовало уже более 200 единиц спецтехники и формирует запасы посыпных материалов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 12 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о тумане ночью.".