Без мороза: прогноз погоды на 12 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 12 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о тумане ночью.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода с прояснениями 🌥. Ночь ожидается туман. День пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидается южной четверти ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла, днем — от 4 до 9° тепла.

В Харькове ночью также пройдет в слабом тумане. Днем существенных осадков не ожидают.

Ветер будет южной четверти ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 5 – 7° тепла.

Напомним, в Харькове идет подготовка дорожной инфраструктуры к зиме. КП «Дорремстрой» переоборудовало уже более 200 единиц спецтехники и формирует запасы посыпных материалов.