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Облачно и +7: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

Погода 20:15   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Облачно и +7: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки. Осадки прекратятся и воздух прогреется до 7 градусов тепла.

По информации метеорологов, в области будет облачная погода с прояснениями 🌥. Существенных осадков не будет.
Ветер прогнозируют южной четверти ⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха составит: ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​3 – 8° тепла.

В Харькова 10 ноября существенных осадков также не ожидается.
Ветер сохранится южной четверти ⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет держаться на отметке 1 – 3° тепла, днем воздух немного прогреется – до ​​5 – 7° тепла.

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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прицельных ударов РФ по объектам теплоснабжения часть домов в городе до сих пор остается без отопления. Отмечает: коммунальщики круглосуточно работают над подачей тепла.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 20:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки. Осадки прекратятся.".