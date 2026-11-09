Облачно и +7: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки. Осадки прекратятся и воздух прогреется до 7 градусов тепла.

По информации метеорологов, в области будет облачная погода с прояснениями 🌥. Существенных осадков не будет.

Ветер прогнозируют южной четверти ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха составит: ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​3 – 8° тепла.

В Харькова 10 ноября существенных осадков также не ожидается.

Ветер сохранится южной четверти ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться на отметке 1 – 3° тепла, днем воздух немного прогреется – до ​​5 – 7° тепла.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прицельных ударов РФ по объектам теплоснабжения часть домов в городе до сих пор остается без отопления. Отмечает: коммунальщики круглосуточно работают над подачей тепла.