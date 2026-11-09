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Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополняется)

Происшествия 14:55   09.11.2026
Виктория Яковенко
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Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополняется) Иллюстративное фото

В Киевском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок. Также пострадали две женщины. Мэр Харькова Игорь Терехов писал об ударе по многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что повреждены авто и остекление магазина.

Дополнено в 14:55. Количество пострадавших в Киевском районе возросло до трех, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

За помощью медиков обратились еще две женщины.

«В результате удара дрона повреждены пять автомобилей и остекление магазина», — добавил Синегубов.

Дополнено в 14:37. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что из-за удара БпЛА по Киевскому району двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он находится в реанимации.

14:18. О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 14:15.

Напомним, российская армия за прошлые сутки обстреляла Харьков и 11 населенных пунктов области, информировал утром 9 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Основным оружием РФ для гражданского террора остаются дроны: их по Харьковской области прилетело почти 80. Также были удары ракетой, КАБом и РСЗО. В Харькове повреждены дома, магазины, электросети, автомобили, а также склад. Вчера по городу летели российские FPV. Мэр информировал о девяти ударах по шести локациям, в том числе – о повторной атаке по месту, где уже работали спасатели ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 14:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок.".