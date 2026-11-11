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Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнюється)

Події 15:58   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнюється) Ілюстративне фото

Близько 15:20 у Харкові було чутно вибух. Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Салтівському району. Дві людини загинули. 

Доповнено о 15:58. Ще одна людина постраждала у Салтівському районі, розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 15:48. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує, що через обстріл Салтівського району пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку.

Доповнено о 15:45. Вже відомо про двох загиблих через удар по Салтівському району. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:39. Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА по Салтівському району, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

15:24. Про “приліт” повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом він уточнив, що на місці удару пожежа – горить авто. Наразі інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що про небезпеку містян не попереджали моніторингові канали. Одразу після вибуху телеграм-канал “TLk News” закликав жителів бути в укриттях.

Нагадаємо, 11 листопада вранці та вдень ворог атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксували у Салтівському, Шевченківському та Основ’янському районах міста. Внаслідок ударів виникли три осередки пожеж. Горіли легкові автомобілі, облицювання будівлі станції технічного обслуговування та інші споруди, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. За даними рятувальників, через ворожі удари постраждали п’ятеро людей.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 15:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:20 у Харкові було чутно вибух. Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Салтівському району.".