Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнюється)

Близько 15:20 у Харкові було чутно вибух. Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Салтівському району. Дві людини загинули.

Доповнено о 15:58. Ще одна людина постраждала у Салтівському районі, розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 15:48. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує, що через обстріл Салтівського району пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку.

Доповнено о 15:45. Вже відомо про двох загиблих через удар по Салтівському району. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:39. Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА по Салтівському району, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

15:24. Про “приліт” повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом він уточнив, що на місці удару пожежа – горить авто. Наразі інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що про небезпеку містян не попереджали моніторингові канали. Одразу після вибуху телеграм-канал “TLk News” закликав жителів бути в укриттях.

Нагадаємо, 11 листопада вранці та вдень ворог атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксували у Салтівському, Шевченківському та Основ’янському районах міста. Внаслідок ударів виникли три осередки пожеж. Горіли легкові автомобілі, облицювання будівлі станції технічного обслуговування та інші споруди, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. За даними рятувальників, через ворожі удари постраждали п’ятеро людей.