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Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам

Суспільство 14:38   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

У КП “Центр поводження з тваринами” стартував щорічний традиційний збір килимів та теплих речей для безпритульних чотирилапих.

“Килимів та речей для утеплення потрібно дуже багато, адже будки утеплюються щодня наново. Найкраща допомога притулку — це прихистити тварину у себе вдома та подарувати їй нове життя у ролі домашнього улюбленця, але не у всіх є така можливість. А от подарувати часточку свого тепла може кожен: привезіть до притулку за адресою пр-т Аерокосмічний (колишній пр-т Гагаріна), 358 непотрібні килими та речі для утеплення будок і вольєрів”, – йдеться у повідомленні.

У притулку зазначають: приносити можна старі, радянські килими; пледи та ковдри; куртки без наповнювача всередині; светри; паласи; рушники; постільну білизну (бавовна, бязь та сатин).

Однак не треба приносити подушки, ковдри з будь-яким наповнювачем (пухові, синтепонові, кокосові, гречані тощо), матраци.

“Собаки, граючись, можуть розірвати таке “утеплення” на шматки, після чого наповнювач розлітається по всьому вольєру і вже не гріє тварин”, – пояснили у притулку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 14:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Центр поводження з тваринами” стартував щорічний традиційний збір килимів та теплих речей для безпритульних чотирилапих.".